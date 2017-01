Pohjavedet ja Helvetinkolu ministerivierailun asialistalla

Ministerivierailu. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk) teki tiistaina pikavisiitin Ruovedelle Pirkanmaan maakuntavierailunsa yhteydessä. Puoleksi tunniksi kunnantalolle pysähtyneelle ministerille haluttiin kertoa erityisesti pohjavesialueiden vaikutuksesta yhdyskuntarakenteeseen ja suunnitelmista Helvetinjärven kansallispuiston kehittämiseksi.

Ruoveden pohjavesivarannot ovat Pirkanmaan laajimmat. Sijainti pohjavesialueella tarkoittaa sitä, että polttoaineiden jakelu, lämpölaitoksen varavoiman järjestäminen ja energiakaivojen rakentaminen vaikeutuvat uuden maakuntakaavan myötä.

Kunta välitti ministerille huolensa siitä, miten nykyisen yhdyskuntarakenteen elinvoimaisuus pystytään säilyttämään myös tulevaisuudessa. Kunta esitti, että nykyiseen pohjavesiluokitukseen lisättäisiin luokka, joka sallisi nykyisten yhdyskuntarakenteiden ylläpitämisen ja kehittämisen.

Helvetinjärven kansallispuiston kehittämisestä ennätettiin tiukan aikataulun vuoksi esitellä vain pääpiirteet. Kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita kertoi, että paikka on Pirkanmaan hienoin luontokohde, jota kunta aikoo ryhtyä kehittämään. Valtiovallalta kunta toivoisi lisää panostusta.

– En voi luvata teille, että tuossa on teille rahaa.Toivon, että jonkinlaista ryhtiliikettä myös valtiovallan taholta olisi mahdollista tällä vaalikaudella saada vielä matkailun saralla, Kimmo Tiilikainen vastasi.

Tiilikainen iloitsi, että Suomi on nostettu monissa kansainvälisissä rankingeissa korkealle matkailussa ja että Suomi on tällä hetkellä ”aika kuuma maa”.

Tiiviin vierailun päätteeksi ministeri Kimmo Tiilikaiselle lahjoitettiin Näsijärvi-kirja, liput Tarjanteelle ja Ruovesi-villasukat.

– Eli villasukat jalassa voi lukea kirjaa ja unelmoida risteilystä! veisteli ministeri vastaanottaessaan muistamiset.

Julkaistu 18.01.2017 17:50