Fysioterapia muutti yläkylälle

Muutto. Fysioterapian tilat toimivat nyt Honkalantiellä, talossa, jossa alun perin toimi Käpynen ja viimeksi majailivat kodinhoitajat. Tilaa ja neliöitä uudessa fysioterapian tilassa on paljon. Sisäänkäyntejäkin on useita. Ensimmäisen oven edessä on portaat, mutta taaimmaisesta ovesta pääsee sisään myös rollaattorin tai pyörätuolin kanssa.

Ruovedenterveyskeskuksen fysioterapiaosaston osoite on Honkalantie 15 C. Kaikki apuvälinepalvelut toimivat ajanvarauksella.

Julkaistu 01.02.2017 00:00