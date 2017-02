Ystävänpäiväsukkia yhteisellä ohjeella

Harrastus. Suomessa on menossa KAL- eli Knit along -buumi. Se tarkoitaa yhteisneulontaa, jossa ihmiset eri paikkakunnilla kutovat samaa työtä yhteisen ohjeen mukaan. Kaikkien aikojen suosituin KAL-työ on parhaillaan neulottavana; Niina Laitisen suunnittelemat Ystävänpäiväsukat. Sen Facebook-ryhmässä on jäseniä yli 10 000.

Ruovesiläisiä ryhmässä on kymmenkunta, ja heistä kuusi neuloo kyseisiä kirjoneulesukkia. Yksi heistä on Tarja Saarinen. Jatkuvasti erilaisia käsitöitä tekevä Tarja ei ole kirjoneuleita tehnyt vuosikymmeniin.

Lisää ensi viikon lehdessä.

Julkaistu 02.02.2017 16:28