Ystävänpäiväsukat valmistuu pikku hiljaa muiden projektien ohessa

Ystävänpäivä. Viime viikon lehdessä esiteltiin Ystävänpäiväsukat, joita Suomessa on neulottu suurella innolla viime viikkojen ajan. Tarja Saarisen ja Anne Kojolan (vai allekirjoittaneen) lisäksi ruovesiläisistä niitä ovat neuloneet muun muassa Susanna Pilkottu ja Mirka Koivusilta. Saimme kerättyä ruovesiläisten tekemät sukat yhteiskuvaan, vaikka kaikki neulojat eivät kuvaan päässeetkään.

KAL- eli yhteisneulontaprojekteista Mirkalle tämä on ensimmäinen, Susannalle kolmas.

-Tarkoitus on, että tällä viikolla nämä valmistuu, totesi Mirka Koivusilta, joka neuloi ensimmäiset kirjoneulesukkansa puolisolle joululahjaksi.

-Kirjoneule ei ole koskaan ollut mun juttu, mutta kyllä mä noi vielä selätän. Syksyllä neulottiin yhdessä Muita ihania-blogin kirjoneulesukat ja sitä ennen tehtiin kolmiohuivi. Kyllä nämä joskus valmistuu, mutta välillä täytyy lepuuttaa hermoja ja neuloa muutakin, kertoi Susanna Pilkottu.

-Joulun aikaan metsästin itselleni joulukalenteria ja silloin törmäsin Niina Laitisen joulukalenterisukkiin. Olen neulonut aiemmin hänen suunnittelemia sukkamalleja ja nyt Ystävänpäiväksi päätin lähteä yhteisneulontaan mukaan, Mirka Koivusilta kertoi.

Ystävänpäiväsukkien kaikki ohjeet ovat nyt tulleet ja yhteinen projekti on valmistunut. Seuraava KAL on tiedossa Pääsiäiseksi, Palmusunnuntaista alkaen. Ruovesiläisille seuraava KAL-projekti voisi olla jo aiemmin: Yhteisvastuu-lapaset.

-Niiden teemavärit on punainen ja valkoinen, ja kämmenselkään tulee Yhteisvastuukeräyksen logo. Muuten lapaset saa säveltää oman mielen mukaan, Mirka Koivusilta kertoi.

-Se kuulostaakin hyvältä, kun tuo ohjeiden seuraaminen on niin kovin haastavaa, totesi Susanna Pilkottu hymyillen.

Julkaistu 14.02.2017 13:44