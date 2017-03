Muroleen miehiä kolmessa polvessa

Mäkelän tila sijaitsee niin keskellä kylää, kuin talo nyt yleensä voi sijaita. Kirkko on vieressä, ja kivenheiton päässä niin Nuorisoseurantalo kuin nykyinen kylätalo eli entinen Muroleen koulu. Ihan lähellä on ollut myös kauppoja, pankki ja posti.

Mika Mäkelä on pitänyt Kovetun kantatilasta aikoinaan lohkottua Mäkelän tilaa 12 vuotta vaimonsa Sirkku Mäkelän kanssa. Veri veti maatöihin jo pienenä.

– Heti kun polkimille yletyin, halusin traktorinajoon. Koneet ovat aina kiinnostaneet.

Hän opiskeli ensin metsäkoneenkuljettajaksi ja teki niitä töitä vuosikymmenen. Siinä sivussa hän osallistui tilan töihin.

Metsätalouden ja viljanviljelyn ohjella Mika on osa-aikaisesti töissä Kone ja Kuljetus Leinosen leivissä.

Mikan vanhempien aikaan tilalla oli lehmiä ja myöhemmin lihakarjaa.

Tilan on aikoinaan ostanut Mikan vaari, suvusta kylläkin eli sedältään.

Samalta kellarin katolta ovat talvisin lasketelleet niin Mika, hänen isänsä kuin nyt omat pojat, Manu, kohta 11, ja Samu, 7. Mika muistelee, että omina kouluaikoina tultiin joskus Mäkelän pihaan laskemaan mäkeä oikein koko koulun voimin.

– Väkeä oli silloin kylässä paljon enemmän, ja kavereita. Koulua käytiin tuossa kilometrin päässä. Talvella käytiin monta kertaa viikossa pelaamassa jääkiekkoa koulun kentällä. Talossa oli eläimiä, ja lapset ja nuoret olivat mukana kaikissa töissä, vaikka heinähommissa, muistelee Mika.

Nykyisinkin Mikan aikaa vie jääkiekko, sillä pojat käyvät monta kertaa viikossa RuoSkAn harjoituksissa, ja isä kyyditsee. Tilan töihin Manukin on jo osallistunut.

– Keväällä tehtiin klapuja, on hän ollut äestämässä ja istuttanut puita, luettelee Mika.

Ainakin vielä molemmat pojat ovat innolla tilan töissä mukana ja haluavat jatkaa.

– Iskä on idoli haaveammatista, mies, joka tekee kaikkea ja mitä vaan, nauraa Sirkku.

