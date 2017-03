Reppu-Pirkka kunniahiihtäjän matkassa

Meilläkin tapahtui. Pirkan Hiihdon järjestäjät olivat saaneet lunta viime tipassa ladulle riittävästi, ja tänäkin vuonna päästiin hiihtämään tämä yksi legendaarisimmista laturetkistä Reppu-Pirkan merkeissä.

Tänä vuonna suksittiin välillä Niinisalo - Jämi. Lenkkiä oli jouduttu lyhentämään täysmittaisesta 90 kilometrin reitistä 60 kilometriin. Hiihtotyylinä molemmat tavat onnistuivat.

Aamulla hypättiin porukalla autoon huolella rasvatut sukset matkassa. Tampereelta nousi kyytiin huoltomieheksi Timo. Niinisalosta lähdettiin suksimaan ladulle, ja pienen pakkasen myötä suksi luisti.

Metsäladuilla huokailtiin maisemien kauneutta ja kiiteltiin matkan varrella asuvia, koska tänäkin vuonna paloivat jätkänkynttilät tutulla paikallaan. Suopursun tuoksut ja aurinko toivat odotetun kevään tunnun, mikä näkyikin hymynä hiihtäjien kasvoilla sekä iloisessa puheen sorinassa.

Vatulassa tankattiin kauravellillä ja mehukeitolla, samalla Erja laitatti suksiensa pohjaan lisää liisteriä, joka sitten pitikin maaliin saakka.

Maalissa päivä muuttui juhlaksi, kun Jorma liivitettiin kunniahiihtäjien-joukkoon. Tämä tarkoitti, että Jorma on hiihtänyt Pirkan hiihdon 25 kertaa. Lukumäärä on kunnioitettava ja kertoo, että peruskunnosta on tullut huolehdittua vuosien ajan, koska vauhtikestävyyttä näillä kilometreillä on totisesti vaadittu.

Jorma on saanut meitä muitakin innostumaan pitkistä hiihdoista ja vuosien kokemuksellaan kannustanut ja vieressä hiihtäen ladulla antanut vinkkejä, joiden avittamina on ohitettu Rokkakosken nousut ja aina maali on häämöttänyt, vaikka itseltä on meinannut usko omaan jaksamiseen loppua.

Jämillä käytiin vielä palauttavassa saunassa ja kotimatka alkoi. Vuoden päästä varmaankin taas mennään.

Keitä oli paikalla? Kuvassa Heikki Hursti, Torsti Aaltonen, Eini Törmä, Timo Ilonen, Jorma Ollikainen ja Erja Lantinen.

Missä ja milloin tapahtui? Reppu-Pirkka järjestettiin 62. kerran lauantaina 11. maaliskuuta. Järjestäjänä Pirkan Hiihto ry.

Julkaistu 13.03.2017 11:04