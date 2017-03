Iglusauna kääntää katseet

Rakennusteema. Pari vuotta sitten kehitellystä iglun muotoisesta saunasta on valmistunut tämän vuoden alussa savusaunaversio. Virolainen keksintö, Iglusavusauna rantautui Suomeen helmikuisilla Asta-messuilla ja houkutteli erikoisella muodollaan kurkistamaan sisään. Iglut sijoittuivat messuilla Ruoveden kunnan ja seurakunnan osastoa vastapäätä, ja moni poikkesikin molempiin.

Tummanpuhuvia, päreillä päällystettyjä saunoja esittelivät siellä Iglusaunan isä Siim Enders ja Suomen toiminnasta vastaava Kari Vihurila.

Sekä tavallisen Iglusaunan että Iglusavusaunan löylyt ovat Vihurilan mukaan erityisen pehmeät, mikä johtuu rakennuksen kuperista muodoista ja rakenteiden hengittävyydestä. Parhaat löylyt saa 70–80 asteessa, mutta lämpötila nousee helposti kipakammaksikin.

– Lämpö jakautuu tasaisesti. Vettä ei tarvitse heittää yhtä paljon. Itse valelen vettä kiukaalle hitaammassa tahdissa kuin perinteisessä saunassa, mainitsee Vihurila.

Hengittävä seinärakenne koostuu ulkopinnan kolminkertaisesta kuusimillisestä kuusipäreestä, liimapuukaarista, alumiinipaperista ja sisäpinnan puolitoistakertaisesta haapapäreestä. Korvausilma tulee kiukaan alta ja oviaukon kohdalta veden poismenoaukosta.

– Happi riittää. Sisä- ja ulkopintojen päreiden välissä on maailman paras eriste: ilma.

Perustuksiksi asennetaan painekyllästetyt parrut, joiden välistä kiertää ilma. Iglusaunalle tarvitaan rakennuslupa.

Vihurila kertoo, että savusauna on valmis kolmen tunnin kuluttua tulitikun raapaisusta: Ensin lämmitetään kaksi tuntia ovi auki. Kun tuli on hiipunut, ruostumattomasta teräksestä valmistetun kiukaan kansi nostetaan päälle ja odotetaan tunti saunan ovi suljettuna, jolloin lämpö jakautuu kiviin ja savu laskeutuu. Tuuletuksen jälkeen heitetään häkälöylyt, ja sauna on valmis.

Vihurila korostaa, että Iglusavusauna on paloturvallinen, kunhan noudattaa lämmitysohjetta. Sen kiuas on valmistettu Suomessa. Saunan sisäpuoli on valmistettu palamattomasta päreestä, jonka alla on palamaton kangas.

Iglusaunat valmistetaan Virossa, josta ne tuodaan Suomeen täysin valmiina kiukaineen ja lauteineen.

– Vain kivet kiukaalle, puut pesään, ja tulitikun raapaisu. Savusaunassa on kivetkin valmiina, Vihurila kertoo mallisuojan saaneesta keksinnöstä.

Suomessa tavallisia Iglusaunoja on myyty noin 50. Sellaista pääsee testaamaan esimerkiksi Helsingissä Hernesaaren rannassa ja Tahkolla. Savusaunoja on tuotu toistaiseksi vasta yksi, Asta-messujen näyttelykappale, joka ostettiin Hämeenkyröön.

Saunat kuljetetaan perille rekalla ja nostetaan paikalleen joko alle työnnetyillä trukkipiikeillä tai nosturilla kattoon asennettavan nosto-silmukan kautta.

– Yksi pieni Iglusauna kuljetettiin Huippuvuorille helikopterilla, Vihurila mainitsee.

Iglusaunat valmistetaan perinteisin menetelmin parikymmentä henkilöä työllistävässä Creative Woodworks OÜ:ssä.

Yhteen saunaan tarvitaan yli 2 500 pärettä. Lauteet ovat haapaa ja lattia höylättyä kuusta. Seinät käsitellään värillisellä suoja-aineella.

Kevään aikana valmistuu myyntiin ensimmäinen peräkärryn päälle nostettu sauna, joka on valmis kuljetettavaksi minne tahansa. Iglusta saa myös kalustamattoman mallin, josta voi sisustaa esimerkiksi puuceen tai leikkimökin.

Lue Ruovesi-lehden rakennusteemanumerosta 15.3. juttua muun muassa kaavaillusta hoivakodista, viime vuoden ainosta rakennusluvan saaneesta omakotitalosta sekä Hattulan talon ja Hotelli Ruoveden uusista omistajista.

Julkaistu 15.03.2017 16:42