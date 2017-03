Mikrosementti sopii pintojen päivitykseen

Rakennusteema. Uudentyyppinen pintakäsittely, mikrosementti, on noussut nopeasti sekä remontoijien että uuden rakentajien suosioon. Mikrosementillä voi pinnoittaa seinät, lattiat, työskentelytasot, portaat tai vaikkapa muuratun uunin kyljet.

Lajura-toiminimellä Pirkanmaalla työskentelevät Juhani Ruuti ja Lasse Kronholm tekevät yrityksessään pääasiassa mikrosementtipinnoitteita. Remonttityömailla tyypillisin kohde on kylpyhuoneen päivitystä kaipaava laatoitus, joka päällystetään mikrosementillä.

Juhani Ruuti kertoo, että työtilauksissa myydään jo kesää. Ruoveden ja Teiskon suunta on miehille tuttu myös työmaiden ohella, sillä Juhani Ruutin vanhempien kesäasunto on Ruoveden puolella ja Lasse Kronholmin vanhemmilla on mökki Terälahdessa.

Miehet ovat pitäneet nyrkkisääntönään, että kun kohteena on kosteiden tilojen laatoituksen päällystäminen, tilojen pitää olla 2000-luvun puolelta. Tämä on sen takia, että vesieristeiden yleinen käyttöikä on 25 vuotta. Mikrosementti ei sovellu lattiapinnoissa pehmeille alusmateriaaleille.

Mikrosementti on sementtipohjainen tasoite. Lajurassa käytetään Suomen betonileimasimen maahantuomia tuotteita, joissa sekoitusaineena on akryyliliuos. Se antaa pinnoitteelle lujan tartunnan ja joustavuutta.

– Silloin rakenteiden pieni eläminen ei haittaa, eikä mikrosementin pinta halkea, kertoo Ruuti.

Hänen mukaansa markkinoilla on myös veteen sekoitettavia mikrosementtejä.

Pinnoitteen saa haluamansa värisenä 60 eri vaihtoehdosta, joista harmaan sävyillä päästään hyvin lähelle aidon betonipinnan väriä.

Laatoituksen pinnoitus aloitetaan puhdistamalla se tartuntaa heikentävästä liasta. Tämän jälkeen laatat ylitasoitetaan: seinäpinnat saneerauslaastilla ja lattiapinnat karkealla mikrosementillä, jolla on korkeampi puristuslujuus.

Tasoituksen jälkeen pintoihin levitetään 3–5 kerrosta mikrosementtiä teräslastalla. Itse mikrosementti on rakennepaksuudeltaan alle millimetrin, mutta tasoituksen myötä pinnoitteen kokonaispaksuudeksi tulee 1–2 millimetriä.

Lopuksi pinta lakataan kaksikomponenttisella polyuretaanilakalla, joka takaa hyvän kulutuksen keston ja on helposti puhtaana pidettävää. Kosteissa tiloissa pinta on lakattava, mutta esimerkiksi olohuoneen seinässä sen voi jättää käsittelemättä.

Juhani Ruuti kertoo, että ohuet mikrosementtikerrokset ovat kosketuskuivia muutamissa tunneissa. Ennen lakkausta pitää varata kuivumiseen 1–9 vuorokautta kohteesta riippuen, ja lakkauksen jälkeen vuorokausi. Kosteisiin tiloihin ei saa jättää lattialle 2–3 viikkoon ämpäreitä, shampoopulloja tai vastaavia, joiden alle saattaa kertyä kondensiovettä.

Lakka kovettuu täysin kolmessa viikossa, mutta käyttöönoton voi tehdä vuorokauden kuluttua.

Julkaistu 17.03.2017 14:34