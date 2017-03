Kuntavaaliehdokkaat esittelyssä

Kuntavaalit. Ruovesi-lehti kysyi 50:ltä kuntavaaliehdokkaalta, miten he kehittäisivät Ruovettä ja mikä heille on tärkeää tulevalla valtuustokaudella. Kysyttiin myös, miten Ruoveden pitäisi edetä sote-asiassa, mitkä koulut tulisi säilyttää ja mikä on ikäihmisten palvelujen kipupiste.

Lehdessä kerrotaan myös, mikä on ehdokkaiden yleisin ammatti ja onko ehdokkaana enemmän naisia vai miehiä.

Lue kuntavaaliehdokkaista ja heidän ajatuksistaan tämän viikon Ruovesi-lehdestä.

Julkaistu 22.03.2017 18:30