Piisi sulki ovensa

Lopetus. Restaurant & Cafe Piisin toiminta on päättynyt. Ovet pantiin kiinni lopullisesti maanantaina.

– Me ei vain saatu toimintaa kannattavaksi, tiivistää tilanteen Piisin ravintolapäällikkö Jarkko Pilkottu. Hän pyöritti yritystä keittiömestari Riikka Saarisen kanssa. Pilkottu ei vielä tiedä, haetaanko yritys konkurssiin.



Piisi avautui Ruoveden virastotalon entisen ravintola Lieran tiloissa viime toukokuussa. Sitä ennen keittiöön tehtiin mittava remontti ja koko ravintolasalin ilme uudistettiin.

Kahvila-ravintola on tiloissa vuokralla. Irtisanomisaika on kuukausi

Julkaistu 05.04.2017 18:12