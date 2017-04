Rantaravintola ja kesäkahvila Restamaxille

Kauppa. Restamax Oyj on ostanut Muroleen Kesäkahvilan ja Ruoveden Rantaravintolan liiketoiminnan Hannu Rintamäen Euro-Ranta Oy:ltä. Restamaxin toimitusjohtaja Markku Virtanen vahvistaa, että kaupat solmittiin tiistaina.

Kauppa sisältää ravintoloiden liiketoiminnan ja rakennukset sekä Muroleen Kesäkahvilan tontin. Ruoveden Rantaravintola sijaitsee kunnan vuokratontilla. Toimintaa ryhtyy pyörittämään tytäryhtiö.



Markku Virtanen kertoo, että Ruoveden ravintoloiden ostaminen oli Restamaxille luontevaa, sillä paikat ovat vireitä ja kehittyviä. Restamaxilla on muun muassa kaksi ravintolaa Mustalahden satamassa, ja monet asiakkaat kulkevat sieltä Ruoveden suuntaan veneellä. Liiketoiminnan edelleen kehittämisestä Virtanen lupaa tietoja myöhemmin.



Restamax Oyj on yksi Suomen suurimmista ravintola-alan konserneista.

Ruovesi on tuttua seutua toimitusjohtaja Markku Virtaselle, sillä hän kertoo olevansa kesäruovesiläinen.

Julkaistu 05.04.2017 18:15