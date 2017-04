Väärinmaja on pitäjä pitäjässä

Kyläkierros jatkuu Väärinmajassa.

– Se on isin, toteaa Matilda, 2, ja komentaa isoveli-Niiloa tulemaan alas ison traktorin kopista. Poika tottelee, ja pian sisarukset juoksevat peräkanaa uuden pihattonavetan hiekkakentällä Hyyrylän kylässä Väärinmajassa.

Hurstin perheen lapset tuntevat tilan kuviot ja työt, sillä he saavat olla Juhan ja Maijan touhuissa mukana joka päivä.

– Molemmat olemme kasvaneet kotona, ja on hienoa, että voi saman antaa lapsilleen, miettii Juha Hursti, Hurstin maitotilan isäntä.

Lue koko juttu Ruovesi-lehdestä!

Julkaistu 18.04.2017 18:35