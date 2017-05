Ehdota Vuoden 2017 Noitaa!

Viimeinen Noidan 2017 ehdotuspäivä on KESKIVIIKKO 31.5.

Kerro suosikkisi Noidaksi ja perustelut, miksi hänet pitäisi valita. Ainoa kriteeri noitaehdokkaalle on, että hän on ansiokkaasti toiminut Ruoveden hyväksi ja tuonut sille myönteistä huomiota.

Ehdotukset osoitteeseen: tai Ruovesi-lehti, PL 2, 34601 Ruovesi.

Finaaliin pääsee kolme parasta. Äänestys heistä alkaa 7.6. ja päättyy 30.6.

Noita tuomitaan 8.7. käräjätorilla.

Julkaistu 29.05.2017 14:30