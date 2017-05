Perjantailenkillä puhutaan pää puhtaaksi

Pajuskylässä kyläyhdistyksen tilalla yhteisten talkoiden ja toiminnan järjestäjänä on metsästysseura Pajusen Eräilijät. Talkoovoimin on saatu aikaan Pajusen Erä- ja luontokeskus, jossa on kokoontumistila, savusauna ja palju, kota sekä uusimpana myös majoitustiloja. Lintutorneja yhdistys on talkoillut näköalatornin, omien ja vieraiden käytettävissä on myös luontopolku ja laavu.

Kylä on pieni – sadan hengen hujakoilla - joten on jonkinmoinen ihme, että vuodesta toiseen iso porukka on valmis tekemään talkootyötä.

Julkaistu 31.05.2017 12:34