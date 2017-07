Ruoveden hoivakodin toimittaa Honkarakenne

Sopimus. Honkarakenne on solminut sopimuksen Attendon kanssa 30-paikkaisen ikäihmisten hoivakodin toimittamisesta kokonaisvastuu-urakkana Ruovedelle.

Rakennus on tarkoitus sijoittaa linja-autoaseman ja uuden seurakuntatalon Aatoksen väliin. Honkarakenne aikoo aloittaa hoivakodin rakentamisen jo tulevana syksynä. Kohteen hoivapalveluista vastaa Attendo.

Kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita kertoo, että kunnan osalta päätökset tehdään vasta kunnanhallituksen kesätauon jälkeen elokuussa.

Hoivakodin rakentaminen vaatii vielä kunnanhallitukselta kaavasta poikkeamispäätöksen. Tontti on ollut osittain seurakunnan omistuksessa, mutta kunnan ja seurakunnan kesken on sovittu maa-alan myynnistä.

Hirsirakenteiseksi suunniteltu hoivakoti on kooltaan noin 1 200 kerrosneliömetriä. Kohteen arkkitehtisuunnittelusta vastaa HIMLA arkkitehdit Oy:n ruovesiläislähtöinen arkkitehti Jussi Hietalahti, joka on piirtänyt myös viereisen hirsirakenteisen Aatoksen. Yhteen tasoon sijoittuvan hoivakodin luonnos noudattaa Aatoksen tyyliä, mutta on väritykseltään vaalea.

Attendon ja Honkarakenteen välillä solmitun sopimuksen arvonlisäverollinen arvo on 3,3 miljoonaan euroa.

Attendon viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Lauri Korkeaoja sanoo hirsirakentamisen olevan uutta hoivakiinteistöissä, mutta monelle ikääntyneelle se on tuttu ja kotoisa asumismateriaali.

– Honkarakenne on hirsirakentamisessa arvostettu ja luotettava toimija, joten on luontevaa aloittaa tällainen pioneerihanke heidän kanssaan, Korkeaoja kertoo.

Honkarakenteen toimitusjohtajan Marko Saarelaisen mukaan kyseessä on merkittävä sopimus yritykselle, joka haluaa hirsirakenteisella hoivakodilla varmistaa hyvän sisäilman laadun, kantaa vastuun urakoinnin laadusta ja kehittää urakointiratkaisuja ammattirakentamiseen.

– Nyt toteutettava kohde on terveydenhuolto- ja hoivapalveluja tarjoavalle Attendolle ensimmäinen hirsirakenteinen toimitila. Tutkimusten mukaan massiivipuisilla hirsiseinillä on verenpainetta ja stressiä alentava positiivinen vaikutus, Saarelainen kommentoi.

