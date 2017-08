K-marketit samalle kauppiasparille

Yritykset. K-market Ruoveden kauppiaat Eija ja Jouko Ahonen ottavat syksyn aikana vastaan sekä K-market Runoilijankulman että Visuveden K-marketin kauppiaan tehtävät. Ahoset aloittavat Runoilijankulman kauppiaina 28. syyskuuta ja Visuvedellä 16. lokakuuta alkaen.

Ahoset kertovat, että ehdotusta ei tarvinnut miettiä kauaa, kun Keskolta tuli tarjous ryhtyä myös paikkakunnan kahden muun K-marketin vetäjäksi

– Asumme Visuvedellä, joten järjestely sopii meille sikälikin oikein hyvin, Eija Ahonen sanoo.

K-kauppojen siirtyminen paikallisen kauppiasparin hallintaan päättää viimeinkin epätietoisuuden ja huolen paikkakunnan päivittäistavarakauppojen kohtalosta, joka on vallinnut Ruokakeskon viime keväänä tekemän yrityskaupan jälkeen, sillä kaikki K-marketit jatkavat toimintaansa

– Henkilökunta säilyy samana. Aukioloaikoja järkeistetään sen verran, että talviaikana vain Runoilijankulma on auki 23:een, Jouko Ahonen kertoo.

Ahosten mukaan myymälöihin on tulossa ajan myötä pieniä muutoksia, mutta kaikkea ei ole vielä ehditty tarkemmin suunnitella.

– Visuvedelle on tulossa paistopiste. Sen olen jo päättänyt, Eija Ahonen sanoo.

Julkaistu 26.07.2017