Laivarannan paloon ei liity rikosta

Onnettomuus. Sisä-Suomen poliisi on päättänyt esiselvityksen lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Ruoveden Laivarannassa kahden miehen palovammoihin johtaneiden tapahtumien osalta. Tapauksesta ei aloiteta esitutkintaa.

Poliisi kertoo, että tapahtumien kulku on saatu luotettavasti selvitettyä alusta loppuun. Selvityksessä on tullut ilmi syttynyt materiaali, kuinka se on miesten haltuun päätynyt sekä sammutukseen liittyvät ja sen jälkeiset lausumat ja tapahtumat.

Eri mediossa on esitetty arveluja ulkopuolisista tekijöistä ja/tai palavista nesteistä. Poliisi toteaa yksiselitteisesti, että mitään palavaa nestettä tai muuta kemiallista ainetta ei liity tapahtumaan. Ukopuolisia henkilöitä ei liity palon syttymiseen. Palo on saanut alkunsa tupakan poltosta. Kysymyksessä on miesten itsensä aiheuttama onnettomuus. Alkoholilla on ollut oma osuutensa tapahtumien kehittymisessä näin vaaralliseksi.

Laivarannassa oli lauantaina iltaa viettämässä 1990 syntynyt mieshenkilö, jonka vaatteet olivat syttyneet tuleen tupakoinnin yhteydessä. Miehen ystävä toimi ripeästi, kaatoi miehen maahan ja alkoi sammuttaa palavia vaatteita. Auttamaan tullut mies sai palovammoja käsiinsä ja selkään. Kummallakaan loukkantuneella ei ole hengenvaaraa.

Julkaistu 01.08.2017 17:25