Vilkas ja virkeä Visuvesi

Kyläkierros. Visuvesi on jossain mielessä kuin pikku-Tampere: kehittyvä kylä kahden veden välissä. Kanavakylästä on yhtä pitkä matka Ruoveden kirkonkylälle kuin Visuvedelle. Sen historiassakin on inspiroitumisen aihetta: Visuveden kesäjuhlat 1800-luvulla olivat maankuulu kulttuuritapahtuma. Erikoisaseman Visuvesi ansaitsee myös teollisuuskeskittymänä, vaikka aikanaan Ruoveden suurin työnantaja Visuveden vaneritehdas on jo menneisyyttä.

Julkaistu 07.08.2017 16:34