Kesäloman olisi voinut jättää väliin!

Koulu. Huomenna koittaa odotettu päivä Simson Honkaselle, joka aloittaa ensimmäisen oppivuotensa.

Eskarissa, ja jo aiemmin päivähoidossa viihtynyt Simson odotti koulun alkamista niin, että olisi tänä kesänä voinut jättää kesälomankin väliin. Koulureppu hänellä on ollut hankittuna jo kauan, samoin penaaliin kaikki tarvittava: kynä, viivoitin, teroitin ja kumi. Penaali onkin komea. Se on ostettu Espanjasta joulun alla, jalkapallokengän muotoinen ja FC Barcelona -joukkueen tunnuksin väritetty.



Simson on syntynyt Espanjassa ja asunut siellä kolme ja puoli vuotta. Ruovesiläinen hän on ollut noin neljä vuotta. Ylä-Väärissä asuvalle Simsonille tulee koulumatkaa 17 kilometriä ja sen hän kulkee koulutaksilla. Matka on jo rutiinia, sillä taksi kuljetti poikaa jo esikouluun kirkonkylälle.

Kouluaineista Simsonilla ei ole varsinaista suosikkia, mutta liikunnasta hän ainakin pitää. Pesäpalloa hän on harrastanut kaksi vuotta ja osallistui kesällä leirillekin. Kesällä hän on harjoitellut jalkapalloakin, samoin kuin lukemista ja kirjoittamista.

– Tykkään piirtää, se on vähän niin kuin mun intohimo, Simson kertoo ja esittelee purjelaivojen kuvia, joita hän piirsi perheen Turkuun Tall Ships Races -tapahtumaan suuntautuneen reissun jälkeen.

Kesä sujui mukavasti, vaikka koulu olisi saanutkin alkaa heti eskarin jälkeen. Simson muun muassa nukkui yön laavulla ja kävi Neste Rallissa. Siellä oli hauskaa, vaikka yhden auton pyörästä sinkosikin kivi pojan rintaan. Kesän ehdoton kohokohta oli burmarotuinen kissa Jalo, jonka Simson sai juhannuksena.

Tulevaisuuden ammattina Simsonilla saattaisi olla vaikka rakentaminen, niin paljon hän tykkää rakentaa legoilla – ja on hän ollut mukana apuna ihan oikeissa rakennustöissäkin, esimerkiksi maalaamassa hänelle rakennettua leikkimökkiä.

Irina Tuomainen

Simson Honkanen on yksi huomenna koulunkäyntinsä aloittavista ekaluokkalaisista.

Julkaistu 09.08.2017 11:11