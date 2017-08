Rallisprintti sunnuntaina keskustassa

Autourheilu. Pohjois-Hämeen Urheiluautoilijat järjestää rallisprintin sunnuntaina 13. elokuuta Ruovedellä. Seuran pitkäaikainen haave järjestää juurikin asfalttisprint on nyt toteutumassa. Sprintin kilpailurata rakennetaan aivan Ruoveden keskustan alueelle.

Kilpailun päätoiminnot ovat Phpoy-areenalla eli jäähallilla, missä sijaitsevat kilpailukeskus ja varikkoalue. Kilpailun lähtö on kirjaston lähistöllä olevalla pyörätiellä. Rata pujottelee alikulkutunnelin kautta Kuruntien toiselle puolelle, kiertäen Honkalantien kautta Kuruntielle.

Kuruntietä pitkin reitti kulkee Ruovedentielle ja kääntyy keskustaan päin. Ruovedentieltä reitti jatkuu entisen virastotalon ja Osuuspankin välistä alas, kiertäen parkkipaikalta Riihitietä pitkin Laivarannantielle. Laivarannantieltä noustaan ylös ja jatketaan pitkin Pirkantietä.

Tältä tieltä koukataan vielä lenkki Päiväkodintien ja palvelutalon pihan kautta pyörätietä pitkin takaisin Honkalantielle. Kilpailun maali sijaitsee Ruoveden Matkahuollon päädyssä.

Rata rakennetaan lauantai-iltana ja suojauksia tehdään myöhään yöhön ja jatketaan vielä aamusella ennen kilpailua. Rata-alue suljetaan kilpailua varten kello 10 ja se avataan takaisin yleiselle liikenteelle heti kun kilpailu on ohi. Rata-alueen suojausten purku aloitetaan välittömästi kilpailun päätyttyä.

Asfalttisprintin idean alkuunpanijoina ovat olleet Seppo Järvinen ja Juha Keljo, heistä Seppo on itsekin kiertänyt asfalttisprinttejä kilpailijana viime vuosina. Tietämystä millainen rata kilpailijoille olisi mieleen, löytyy siis varmasti. Näiden kokeneiden konkareiden lisäksi rataa on suunnitellut myös kilpailussa ratamestarina toimiva Jarkko Korkiamäki.

Kilpailun suunnittelua ja tekemistä on ”harrastettu” koko talvi. Suurimmat työtunnit tulevat tällaisen kilpailun suunnittelussa ja tekemisessä juuri ratapuolen väelle. Näin lähellä asutusta tuleva kilpailu vaatii paljon keskusteluja ja suunnitteluja asukkaiden ja yritysten kanssa. Tapahtuman järjestäjä on saanut positiivista palautetta sekä kunnalta, yrityksiltä että myös asukkailta. Palautteesta päätellen tällaista tapahtumaan on siis kaivattu elävöittämään taajaman elämää.

Hyviä katselualueita ovat kunnantalon piha-alue, Osuuspankin takapiha, museonmäki ja Monitorin läheisyydessä oleva metsäalue, joka paikkakuntalaisittain tunnetaan Sherwoodin metsänä. Radalle on tehty myös turvallisia radanylityspaikkoja, joita toivotaan katselijoiden käyttävän. Muista kohdista radan ylittäminen on vaarallista.

Koko radan matkalta löytyy katselupaikkoja, mutta kilpailunjärjestäjä toivoo, että yksityisten piha-alueita ja tapahtuman toimitsijoiden ohjeita kuunnellaan ja kunnioitetaan.

Tapahtumaa voi seurata myös paikallisradion taajuudelta 94,9 MzH.

Kirsi Tuovinen

Julkaistu 11.08.2017 13:21