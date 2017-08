Monipuolinen kurssipaketti

Harrastukset. Ruoveden opiston kurssiopas jaetaan kuukauden vaihteessa kuntalaisten postilaatikoihin. Opiston lukuvuosi alkaa tänä syksynä 11. syyskuuta ja kursseille voi ilmoittautua 28. elokuuta alkaen.

Tarjonnassa on uutuuksia sekä jo hyviksi todettuja aiemmista vuosista tuttuja kursseja.

Uutuuksina opistolla on tällä kaudella Shindo-rentoutusvenyttelykurssi sekä Chen-tyylin taiji-kurssi, jossa on tavoitteena oppia käyttämään kehoa kokonaisuutena kaikissa liikkeissä ja saada keho liikkumaan sulavammin.

Onko kyseessä kamppailulaji, jumppatyylinen harjoittelu vai venyttelyn kaltainen rentoutuskurssi? Mitä taijissa tehdään?



– Se on ehkä enemmän terapeuttinen laji, hoitaa ihmisen kokonaisuutta. Länsimainen ajatus on, että kuntoa kohotetaan treenaamalla kuten juoksemalla tai voimakkailla fyysisillä liikkeillä. Taiji on kuin sen peilikuva: kehoa hoidetaan saamalla se rentoutumaan, taijin opettaja Harri Mäkiharju kertoo.

Myös luentojen aiheet ovat ensi lukuvuodella monipuolisia ja kiinnostavia.

Lisää aiheesta paperilehdessä 23.8.

Julkaistu 21.08.2017 12:43