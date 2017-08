Muroleen kesää Taimi-tytön silmin

Kirjat. Kati Tervon Iltalaulaja on juuri ilmestynyt. Romaanin keskiössä on sodanjälkeinen Murole, jossa taiteilija Ellen ja hänen aputytökseen komennettu Taimi viettävät kesän toistensa seurassa. Ellenillä on takanaan jo 75 kesää, niistä kymmeniä Muroleessa, rakkaassa Casa Biancassa, joka kirjan kesän aikaan alkaa vähitellen hapertua.

Ellen maalaa, nauttii luonnon ja ihmisten tarkkailusta.Taimi ihailee taiteilijaa, joka ei ole pelkästään eteerinen, vaan välillä kovastikin kipakka täti. Taimi istuu myöhemmin Ellenin mallina ja alkaa huomaamattaan haaveilla omasta taitelijuudestaan.

Ellen Thesleff kirjoittamisen aiheena oli Kati Tervon mielessä pitkään.

– Olen aina ihaillut hänen töitään.

Historialliset seikat romaanissa ovat paikallaan, mutta ennen kaikkea Iltalaulaja on romaani kahden eri sukupolven ja taustaisen naisen kohtaamisesta. Ellenin sukunimeä ei kirjassa mainita, ja perheenjäsentenkään nimet eivät vastaa esikuvaa.

– Kertaakaan en sano sukunimeä, koska halusin säilyttää kertojan vapauden.

Muroleen kesää katsellaan myös Taimi-tytön silmin.

– Taimi on vähintään yhtä tärkeä hahmo kuin Ellen. Hän edustaa eri maailmaa ja ikäpolvea ja joutuu välillä törmäyskurssille vanhempiensa kanssa.

Julkaistu 23.08.2017 09:37