Ruovesi haluaa osakkaaksi Keiturin Soteen

Sote-yhtiö. Ruoveden kunnanhallitus päätti maanantaina kokouksessaan ryhtyä neuvottelemaan Virtain kaupungin kanssa Keiturin Soten osakkeiden ostosta. Kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita ja kunnanhallituksen puheenjohtajan Jouni Neste valtuutettiin käymään neuvotteluja Virtain kaupungin kanssa. Neuvottelut on tarkoitus käydä nopealla aikataululla. Ruoveden kunnanvaltuusto kutsutaan koolle ylimääräiseen kokoukseen jo parin viikon päästä puimaan asiaa.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Neste iloitsi kunnanhallituksen yksimielisestä päätöksestä Palvelutalo Honkalassa pidetyssä sote-tilaisuudessa. Hän piti päätöstä neuvotteluiden aloittamisesta merkittävänä.

– Tavoite on tulla Virtain kanssa täysiarvoiseksi yhtiökumppaniksi, Neste valotti.

Jos kunta olisi mukana osakeyhtiössä omistajana, myös vaikutusmahdollisuudet yhtiön kehittämiseen paranevat. Täysivaltainen yhtiökumppanuus tarkoittaisi käytännössä vähintään 34 prosentin omistusosuutta yhtiöstä. Väkilukuun perustuva omistusosuus olisi 40 %.

Mitä sitten Ruovesi olisi osakkeista valmis maksamaan, sitä ei haluta vielä kommentoida. Se on neuvottelukysymys.

Miten paljon kunta voi valtakunnallisen sote-uudistuksen voimaan tulon jälkeen omistaa sote-yhtiöistä, sekin on vielä hämärän peitossa. Tällä hetkellä valtion esitys on, että omistusosuus voisi olla vain 19,9 %.

– Kuntaliitossa ollaan kuitenkin jo kallistumassa sile kannalle, että myös kunnat voisivat toimia sote-yhtiöiden omistajina, kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita kertoo.

Toimet osakkeiden ostamiseksi Keiturin Sotesta liittyvät Ruoveden sosiaali- ja terveyspalveluiden toimenpidesuunnitelmaan. Ruovesi on palvelujen tilaajana vaatinut kokonaan Virtain kaupungin omistamalta Keiturin Sote Oy:ltä toiminnan kehittämistä ja Ruoveden äänen parempaa kuulemista. Toiveisiin on jo vastattukin. Keiturin hallitukseen on nimetty Kari Neilimo Ruoveden toiseksi edustajaksi, toimitusjohtaja on siirtänyt painopistettä Ruoveden suuntaan, osastoilla käynnistetty syventävät keskustelut avoimen vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Keiturin Sote järjesti tiistaina yhdessä Ruoveden kunnan ja perusturvalautakunnan kanssa sosiaali- ja terveyspalveluiden työpajan Palvelutalo Honkalassa ja Virtain Marttisessa.

Julkaistu 06.09.2017 10:46