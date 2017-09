E-urheilustako lukion seuraava täky?

Suunnitelma. Ruoveden lukiossa ideoidaan kursseja, jotka ovat monen nuoren unelma: eSports eli elektroninen urheilu. Kyse on verkossa pelattavista digitaalisista peleistä, joista on kasvanut varteenotettava vaihtoehto jopa ammatiksi asti.

Rehtori Simo Sinervo kertoo, että Suomessa ollaan pari vuotta jälkijunassa verrattuna Ruotsiin. Hän hakee tukea ajatuksilleen myös opetushallituksen kaksi vuotta sitten valmistuneesta selvityksestä, jonka mukaan peliteollisuuden osaamista tarvitaan entistä laajemmin.

– Kyllä me haluamme ottaa kopin tästä. Mitään ei saa, jos ei uskalla. Haluaisimme olla Ruovedellä etujoukoissa, Sinervo sanoo.

Jo nykyinen opetussuunnitelma antaa myöten hyväksyä urheilulinjan 12 kurssista osan e-urheiluksi. Valmista pitäisi saada jo seuraavaan yhteishakuun mennessä. Kenties voitaisiin osallistua myös johonkin pelisarjaan lukion omalla joukkueella.

Elektroninen urheilu saattaisi hyvinkin houkutella opiskelijoita ulkopaikkakunnilta hyvin menestyvän ratsastuspainotteisuuden tavoin.

– Jos saisi kymmenen opiskelijaa muualta ja viisi täältä, Sinervo visioi.

Tässä yhteydessä rehtori heittää ilmaan myös ajatuksen monitoimihallista, joka keräisi suojiinsa niin kulttuurin kuin urheilunkin harrastajia. Hallin rahoitusta lähdettäisiin hakemaan muualta kuin kunnan pussista. Mutta vaikka hallia ei saataisikaan, e-urheilu olisi mahdollista nykyisissä lukion tiloissa, kunhan vain laajakaistaa saadaan riittävästi.

– Ei se ole infraltaan mahdoton, pitää vain olla virtaa ja kaistaa, Sinervo tiivistää.

Julkaistu 19.09.2017 16:18