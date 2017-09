Laajakaistayhteyksiä hakkeroitiin

Tietoliikenne. Noin 300 Pohjois-Hämeen Puhelimen asiakkaan laajakaistayhteydet katkesivat ja lankapuhelimet mykistyivät perjantai-iltana puhelinyhtinyhtiön toiminta-alueella. Kyseessä oli hakkerien niin kutsuttuun Nettiluuri-liittymään kohdistunut hyökkäys. Näissä liittymissä laajakaista on rakennettu lankapuhelinliittymän päälle. Kuituliittymiä ongelmat eivät koskeneet.

– Joku oli löytänyt aukon laitteista ja pääsi nollaamaan configuraation, jolloin laite lakkasi toimimasta, kertoo PHPOY:n tekninen johtaja Hannu Lipponen.

Laajakaistayhteydet on viikonlopun aikana saatu toimimaan. Lankapuhelimet saadaan kuntoon alkuviikon aikana. Puhelinyhtiö selvittää parhaillaan, mistä hyökkäys tuli.

– Todennäköisesti Venäjältä tai Kiinasta, Lipponen arvelee.

Vastaavanlaista hyökkäystä ei ole puhelinyhtiön palveluihin aiemmin kohdistunut. Lipposen mukaan laitteisiin on hyökätty aiemmin lähinnä masinoimalla valtava liikennemäärä johonkin kohteeseen, joka on tukkeutunut.

Julkaistu 25.09.2017 12:36