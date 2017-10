Terveisiä opetusministerille

Helsinki. Ruoveden kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Neste (kesk) ja Virtain kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Teemu Kontoniemi (kok) vierailivat opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok) luona eduskunnassa viime viikon keskiviikkona. Asiana heillä oli toisen asteen koulutus ja tulevaisuuden näkymät pienissä kunnissa.

– Toin esille pikkukuntien ja lukioiden erityiskysymyksiä, kun lainsäädäntöä ollaan uudistamassa, kertoo Virtain lukion apulaisrehtorina työskentelevä Teemu Kontoniemi.

Ministeri Grahn-Laasosen lisäksi tapaamisessa olivat mukana sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala (kesk) ja keskustan kansanedustajat Arto Pirttilahti ja Mikko Savola.

Vaikka poliitikot eivät keskeneräisissä hankkeissa voi luvata, yksi lupaus annettiin:

– Hallituspuolueiden linja on selkeä. Lukiota pitää voida käydä kotoa käsin, Kontoniemi sanoo.

Teemu Kontoniemen mukaan maakuntien reuna-alueiden lukioiden ei tarvitse olla huolissaan lukiouudistuksesta. Koulutuksen järjestäjä ei ole nousemassa ensisijaiseksi asiaksi uudistuksessa.

Virtain lukio ja Ruoveden lukio opetuksen järjestäjät ovat erilaisia. Ruoveden lukion opetuksen järjestämisestä vastaa Sastamalan koulutuskuntayhtymä ja Virtain lukion kaupunki itse.

Kontoniemi esitti ministeri Grahn-Laasoselle, että lukioita voitaisiin kehittää esimerkiksi keskitetyillä valtakunnallisilla ratkaisuilla, jotka tukisivat pienten lukioiden kehittämistä.

Jouni Neste keskittyi tapaamisessa toisen asteen ammatillisen koulutukseen. Hän kertoi ministerille, kuinka Virroilla ja Ruovedellä ammatillisen ja lukiokoulutuksen jatkuminen on välttämätöntä alueiden elinvoimaisuuden ja osaavan työvoiman saannin turvaamiseksi. Käynnissä oleva ammatillisen koulutuksen uudistus on siirtämässä ammatillista koulutusta entistä enemmän koulunpenkiltä yrityksiin, mikä on Nesteen mielestä hyvä asia.

Neste nosti esille kuitenkin huolen nuorten syrjäytymisestä. Se tapahtuu jo oppilaitoksiin valinnan yhteydessä, kun huonommilla papereilla jää koulutuspaikan ulkopuolelle.

Neste ehdotti, että esimerkiksi Pohjois-Pirkanmaalla voitaisiin ryhtyä antamaan pilottina koulutusta sellaisillekin nuorille, jotka tarvitsevat enemmän erityistukea oppimisessa. Nuoria voitaisiin esimerkiksi täsmäkouluttaa yrityksen tarpeisiin ja erityistä tukea antaa myös työpaikoilla.

– Kokemus on osoittanut, että heistä kehittyy vallan mainioita työntekijöitä, yrittäjiä, tai he jatkavat opintojaan, kunhan saavat oikeanlaista tukea opintojensa kuluessa, Jouni Neste selvitti.

Ministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan koulutuksesta syrjäytymiseen on havahduttu myös ministeriössä. Sen ehkäisemiseksi on varattu valtion budjetissakin varoja.

Jouni Neste ja Teemu Kontoniemi olivat tyytyväisiä ministeritapaamisen antiin.

– Se oli aidosti vuorovaikutteinen, lämmin ja hyvin asiasisältöinen, Jouni Neste kertoo.

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen pyydettiin myös vastavierailulle. Ja tietysti ministeriä muistettiin tuliaisilla. Ruovedeltä lahjaksi jäivät komeat Ruovesi-villasukat.

Julkaistu 04.10.2017 11:01