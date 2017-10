Teiden kunto ja kerrostalojen kohtalo aiheena Visuvedellä

Kyselytunti. Kunnanhallitus kokoontui maanantaina 9. lokakuuta Visuvedellä. Yleisölle avoin kyselytunti ennen kokousta sai paikalle parinkymmenen aktiivin joukon.

Tieasiat puhuttivat, ja väylien kunnostuksen tarve tuli selväksi. Toivottiin myös kevyen liikenteen väylää Visuveden kanavalta aina Pajuskylän tielle saakka. Todettiin myös, että kantatien ylittävä silta on niin matala, että rekat ja erikoiskuljetukset eivät mahdu sen alta, vaan joutuvat käyttämään koulun ohi kulkevaa Alastalontietä.



Moni asia liikenteessä ja teissä on ely-keskuksen päätäntävallassa. Kokouksessa ehdotettiinkin kyläyhdistyksen ja kunnan yhteisen kirjelmän lähettämistä ely-keskukseen.

Toinen eniten keskustelua herättänyt aihe oli kunnan kerrostalojen kohtalo. Kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita kertoi, että A-talo on jo päätetty purkaa ja niin sanottu maisematalo tulee käyttöikänsä päähän neljän vuoden kuluttua.

– Niiden kunnostaminen maksaa enemmän kuin uuden rakentaminen.

Huonon kunnon lisäksi ongelma kerrostaloissa on, että niihin ei saada asukkaita.

Kyrönviita sanoi, että kerrostaloasuminen ei houkuttele sen paremmin lapsiperheitä kuin niitä eläkeläisiä, jotka haluavat tulla Ruovedelle viettämään eläkepäiviään.

Moderneille rivitaloille olisi kysyntää, ja niitä tullaan rakentamaan.

Visuveden kerrostaloalueelle tarvitaan kokonaisvaltainen suunnitelma siitä, mitä tehdään.

– Siihen olisi hyvä saada kylätoimikunnalta ehdotuksia, toivoi kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Neste.

Niin Visuveden kuin muidenkin kylien suuri ongelma on julkisen liikenteen vähäisyys.

– Tämä asia on tullut esiin kaikissa työpajoissa ja se on kirjattu strategiaan, sanoi Neste.

Yksi mahdollisuus helpottaa tilannetta on järjestelmä, josta näkyisivät kaikki mahdolliset julkisen palvelun kyydit, joita kaikki voisivat käyttää. Järjestelmässä olisivat niin varsinaiset bussivuorot kuin koululaiskyydit ja palveluliikenne.





Julkaistu 11.10.2017 16:10