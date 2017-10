Attendon hoivakodin rakentaminen alkoi

Rakentaminen. Attendon hoivakodin rakentaminen Honkalantien varteen alkoi. Hoivakoti nousee linja-autoaseman ja uuden seurakuntatalon väliselle tontille.

Attendo on tehnyt sopimuksen hoivakodin rakentamisesta Honkarakenteen kanssa. Honkarakenteelle kokonaisurakan toimittaa oriveteläinen Rakennusliike KM Lammi.

– Valmistelu- ja maanrakennustyöt on aloitettu, lokakuun loppupuolella päästään valuhommiin, kertoo KM Lammin toimitusjohtaja Jussi Lammi.

Urakka valmistuu ensi vuoden elokuun loppuun mennessä.

Lammi kertoo, että rakennuspaikka on hyvää, hiekkaista maata. Talvi tuo lisähaasteita rakentamiseen.

Rakennusliike KM Lammi on vastikään saanut valmiiksi Virroille nousseen Vihiriälän ryhmäkodin, joka oli niinikään hirsirakenteinen. Yhteistyö Honkarakenteen kanssa sen sijaan on uutta. Attendon Ruoveden hoivakoti on myös Honkarakenteelle ensimmäinen hirsirakenteinen toimitila.

Attendon 30-paikkaiseen hoivakotiin tulee sekä tehostettua palveluasumista että kevyemmän palvelun senioriasumista itsenäisemmille ikäihmisille.

– Hirsirakentamiseen päädyimme koska halusimme yhdessä kunnan ja rakentajan kanssa edistää suomalaista puurakentamista myös hoiva-asumisessa, kertoo Attendon viestintäasiantuntija Vili Lähteenoja.

Julkaistu 12.10.2017 14:38