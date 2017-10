Kansallispuistokuume nousee kuin kulovalkea

Kansallispuisto, Helvetinjärven sininen railo aukeaa kaukana alhaalla, drone-kopterikamera seurailee sen uomaa. Välillä kamera kuvaa takaapäin portaita kapuavaa tai pitkospuilla etenevää retkeilijää, sora narskuu kengänpohjissa.

Video Helvetinjärven kansallispuistossa julkaistiin Kansallispuistot tutuksi -Facebook-ryhmässä viime viikon perjantaina. Viidessä päivässä sen on nähnyt yli 32 000 ihmistä. Verkkopohjaista televisiosarjaa ei siis tarvitse erikseen mainostaa.

Kansallispuistoihin hurahtanut kaksikko Pepe Forsberg ja Mikko Sorsa aloitti videoiden tekemisen harrastusmielessä vuosi sitten. Mukaan tuli alkuvaiheessa Sami Kosonen, mies, jolla on taustat musiikin saralla.

– Teimme alussa kaiken työn jakamalla vastuita ja oppimalla kuvaamista ja luonnonäänien tallentamista. Perustimme hankkeelle kaksi Facebook-sivua, joista toisessa luonnosta innostuneet voivat jakaa tietoa, kuvia ja vinkkejä retkistä. Toisena Facebook-sivustona toimii palvelu, jossa jaamme kuvia kansallispuistoista ja tekemiämme videoita, kertoo Forsberg.

Nettiin tekemisen ilo on se, että kaavaa ei ole: videon pituus voi vaihdella sisällön mukaan. Sisältöön voi sukeutua kaikenlaista ennalta arvaamatonta: liikkeelle lähdettäessä ei voi tietää, ketä tulee vastaan.

Ryhmä pyydettiin vuodenvaihteessa mukaan virallisesti Suomi 100 -projektiin. Tavoitteena on tehdä video jokaisesta Suomen kansallispuistosta.

– Lähdettiin nollasta liikkeelle. Mietimme, mitä ihmiset kansallispuistoista etsivät. Teemme videoita retkeilijän näkökulmasta.

Ensimmäisen vuoden aikana ryhmä on käynyt kuvaamassa 20 kansallispuistossa, muun muassa Kolilla, Repovedellä ja Pallas-Yllästuntureilla.

Kansallispuistot tutuiksi -jaksoissa esitellään muitakin luontomatkailijoille kiinnostavia alueita ja niiden palveluita.

– Ehtona on, että saadaan tehdä videoista meidän näköistä.

Helvetinjärven kansallispuiston videon teossa oli tilaajana Ruoveden kunta.

Ruovedellä he kävivät ensin Siikanevalla ja sitten Helvetinkolulla ja Haukanhiedalla.

– Erityisesti Ruoveden kohteet sopivat lapsiperheille sekä marjastukseen ja sienestykseen, miettii Forsberg.

– Rotkojärvi kertoo Äiti Maan voimasta.

Miinuspuolelle Forsberg listaa sen, että heti Helvetinjärven kansallispuiston läheisyydessä levittäytyvät avohakkuut.

Julkaistu 25.10.2017 16:09