Kanavan ja sillan yhdistämät ja erottamat kylät

Ruhalan maisemaan kuuluvat hevoset. Ruhalan kartanolla niitä on käyskennellyt tietysti aina, mutta ratsutallitoimintakin on pyörinyt jo 28 vuotta.

Tallin ylisillä kahvihuoneessa ehtivät jututettavaksi yrittäjä Aino Aminoff ja pitkän linjan ratsastuksenohjaaja Tuukka Laitinen.



Ainolle hevoset ja ratsastaminen ovat kuuluneet elämään aina.

– En muista milloin aloitin, pikkuisesta asti olen talleilla kaikki päivät pyörinyt, hän sanoo.

Sukupolvenvaihdos ratsutalleilla toteutettiin pari vuotta sitten. Hevosia tallissa on nelisenkymmentä. Yhteistyö Ruoveden lukion kanssa on yksi yrittämisen kivijalka. Aino on tuonut myös uusia tuulia yrittäimiseen: tänä kesänä kokeiltiin ensimmäistä kertaa mansikanviljelyä. Tilalla kasvatetaan myös hernettä sekä hevosille heinää ja kauraa.

Vaikka kyläläisten kanssa ei välttämättä olla joka päivä puheissa, Aino kertoo, että sellainen tunne aina on, että jos apua tarvitsee vaikka koneiden renkatessa, sitä naapureilta myös saa.

– Eniten kyläläisiä varmaankin viime kesänä kävi katsomassa meidän possuja, hän naurahtaa.

Julkaistu 01.11.2017 19:11